TÜYAP Kitap Fuarı 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek

29 Eylül 2024 20:05 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 20:34

İstanbul'da düzenlenecek TÜYAP Kitap Fuarı'nın başlamasına sayılı günler kaldı. Vatandaşlar tarafından 2024 TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman, hangi günler açık sorusunun cevabı araştırılıyor.

İmza günlerinden, kültür etkinliklerine kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul Kitap Fuarı her yıl 1000'i aşkın yayın evi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenleniyor.

Etkinlik boyunca kitapseverler sevdikleri yazarlara kitaplarını imzalatabiliyor.

Organizasyonun başlamasına sayılı günler kala 2024​ TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman sorusu gündeme geldi.

TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN 2024?

TÜYAP Kitap Fuarı bu yıl 2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok yayınevi, yazar ve sivil toplum kuruluşunun fuara katılması bekleniyor.

TÜYAP KİTAP FUARI HANGİ GÜNLER AÇIK, ZİYARET SAATLERİ?

TÜYAP Kitap Fuarı 2-10 Kasım 2024 tarihleri arsında hafta içi saat 10.00-19.00 arasında, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

TÜYAP KİTAP FUARI İLK NE ZAMAN DÜZENLENDİ?

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından kitap fuarı 1982 yılından bu zamana kadar her yıl düzenleniyor.

Her yıl yarım milyona yakın ziyaretçinin katıldığı TÜYAP Kitap Fuarı Avrupa'nın en büyük fuarlarından biri olarak biliniyor.