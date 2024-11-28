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TÜYEMDER’in sahte dolar açıklaması merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Kasım 2024 17:42 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:47
TÜYEMDER’in sahte dolar açıklaması merak ediliyor

Sahte dolar iddialarının gündeme gelmesinin ardından Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği’nden açıklama geldi. TÜYEMDER’in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

TÜYEMDER Yönetim Kurul Başkanı Mehti Şeren, piyasada bulunan sahte dolar  banknotlar hakkında yaptığı açıklamada sahte paraların tespit edilebilir olduğuna dikkat çekti.

TÜYEMDER’in sahte dolar açıklaması merak ediliyor - 1. Resim

SAHTE DOLARLAR TESPİT EDİLİR Mİ?

Mehti Şeren, gerçekleştirdiği basın açıklamasında bir haftada 2 sahte para ile karşılaştığını ve bunların da tespit edilebildiğini dile getirdi.

Olayın abartıdan ibaret olduğunu ve böyle asılsız iddialarla ekonomik güvenin hedef alındığını belirten Şeren, bankalara da çağrıda bulundu.

TÜYEMDER’in sahte dolar açıklaması merak ediliyor - 2. Resim

BANKARALAR DOLAR ALMIYOR

TÜYEMDER Yönetim Kurul Başkanı Mehti Şeren, “Buradaki en önemli konu bankalar​, döviz bürolarından ve vatandaşlardan dolar almıyor. Sahte olmayan doları almak zorundasınız dersek onlar da almak zorunda kalır. Bankalar bu parayı almaya başlarsa bütün sorun çözülür.” diye konuştu.

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Kaynak: TGRT Haber
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