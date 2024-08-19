Tuzla'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor

19 Ağustos 2024 15:48 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:49

Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: AFAD Başkanı bilançoyu açıkladı

Orman yangınlarında son durum | Ekiplerin mücadelesi devam ediyor: AFAD Başkanı bilançoyu açıkladı

Bugün İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı olan İstasyon Mahallesi'nde bulunan "Tuzla Piyade Okulu"nun arazisinde yangın çıktı.

Arazide bulunan ağaçlık alandaki yangını söndürmek için ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından yangının son durumu merak ediliyor.

TUZLA YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye gönderilen itfaiye ekipleri tarafından 3 dönümlük alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.