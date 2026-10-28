Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve dizisinin son bölümünde yaşanan bir değişiklik, seyircilerin gözünden kaçmadı. Kutaygil ailesinin evinde hizmetçi İrma'nın yerine bir robotun görev yapması, “Tuzlu Kahve İrma diziden ayrıldı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin 27 Ekim 2026 Salı akşamı yayınlanan 9. bölümünde yapay zekâ destekli robotun öne çıkması, İrma karakterinin geleceğine ilişkin merakı artırdı. Peki, Tuzlu Kahve İrma neden ayrıldı? İrma karakterini canlandıran Şeyla Halis diziden çıktı mı?

TUZLU KAHVE İRMA NEDEN AYRILDI?

Tuzlu Kahve dizisinin 9. bölümünde İrma'nın görünmemesi ve Kutaygil ailesinin evinde bir robotun hizmet vermesi izleyicilerin dikkatini çekti. Bölümün ilerleyen dakikalarında ise İrma'nın döndüğü görülüyor.

Konuyla ilgili Şeyla Halis'in de sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı görülüyor.

Son bölümde robotun hizmet vermesi, hikâyede teknoloji ve insan emeği arasındaki ilişkinin öne çıkmasına neden oldu. İrma'nın geçici olarak hikâyenin dışında kaldığı belli oldu.

TUZLU KAHVE İRMA KİMDİR?

İrma, Tuzlu Kahve dizisinde Kutaygil ailesinin evinde görev yapan, ailenin günlük yaşamında önemli bir yere sahip karakterlerden biri. Ev işlerinin ve mutfak düzeninin sorumluluğunu üstlenen İrma, ailenin yaşadığı olaylarda da zaman zaman öne çıkıyor.

Özellikle Kutaygil ailesinin evindeki düzeni koruyan karakter, aile üyeleriyle kurduğu ilişkiler ve kendine özgü tavırlarıyla dizinin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

TUZLU KAHVE İRMA'YI KİM OYNUYOR?

Tuzlu Kahve dizisinde İrma karakterine oyuncu Şeyla Halis hayat veriyor. Televizyon, tiyatro ve sinema projelerindeki çalışmalarıyla tanınan Halis, dizide Kutaygil ailesinin hizmetçisi İrma rolüyle izleyici karşısına çıkıyor.

İrma'nın son bölümde görünmemesinin ardından gözler Şeyla Halis'in dizinin oyuncu kadrosundaki geleceğine çevrildi. Ancak karakterin hikâyesinin sona erdiğine veya oyuncunun projeden ayrıldığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

TUZLU KAHVE'DE İRMA'NIN YERİNE GELEN ROBOT KİM?

Tuzlu Kahve'nin 9. bölümünde Kutaygil ailesinin evinde bir robotun hizmet vermesi, bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Teknoloji destekli robotun ev işlerinde devreye girmesi, İrma'nın yokluğuyla birlikte izleyicilerin ilgisini çekti.

Dizide yapay zekâ asistanı Nebihe de teknoloji ve insan emeği arasındaki ilişkiyi gündeme getiren unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Robotun evdeki görevleri ve İrma'nın hikâyedeki geleceği, ilerleyen bölümlerde yaşanacak gelişmeler açısından merak uyandırıyor.