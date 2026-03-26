TV8 CANLI Türkiye Romanya maçı nereden izlenir? Şifresiz frekans ile canlı izlenebilecek

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir virajda sahaya çıkıyor. Play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak millilerin maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın canlı yayın detayları…

A Milli Futbol Takımı’nın Romanya ile oynayacağı play-off yarı final karşılaşması, tek maç eleme sistemine göre oynanacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Karşılaşma 26 Mart akşamı saat 20.00’de başlayacak ve Türkiye’de milyonlar kişi tarafından ekran başında takip edilecek.

Play-off aşamasında yer alan 16 takım, dörderli dört farklı yol üzerinden Dünya Kupası bileti için mücadele edecek. Yarı final karşılaşmasını kazanan Türkiye, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek ve bu maçı kazanan ekip 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek. Mücadele TV8 canlı yayın ile ekranlara gelecek.

26 Mart 2026 TV8 yayın akışı şöyledir:

20:00 Türkiye - Romanya / Canlı

22:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak kritik karşılaşma, Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için Exxen üzerinden de Türkiye Romanya canlı maç yayını yapılacak.

Yurt dışında yaşayan futbolseverler için de farklı yayın alternatifleri bulunuyor. ABD’de Fox Sports 2, Almanya’da DAZN, Arjantin’de ESPN 2 Sur ve Azerbaycan’da Ictimai TV karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getirecek.

Türkiye Romanya maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

ABD: Fox Sports 2

Almanya: DAZN

Arjantin: ESPN 2 Sur

Azerbaycan: Ictimai TV

TV8’in 26 Mart tarihli yayın akışında Türkiye Romanya karşılaşması saat 20.00’de yer alıyor. Gün içerisinde farklı programların ardından ekranlara gelecek mücadele, aynı günün en dikkat çeken yayını olarak programda bulunuyor.

TV8 üzerinden maçı izlemek isteyenler için güncel uydu ve platform bilgileri de paylaşıldı. Türksat 4A uydusu üzerinden 12356 MHz frekans, yatay polarizasyon ve 7100 Ksym/s sembol oranı ile yayın izlenebiliyor. Ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV platformlarında da kanal üzerinden karşılaşma takip edilebilecek.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak. Tüpraş Stadyumu olarak da bilinen statta oynanacak mücadele, taraftarların yoğun ilgisiyle gerçekleştirilecek.

Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımların iç sahada oynama avantajı bulunuyor. Türkiye de bu kapsamda Romanya karşısına kendi sahasında çıkacak ve avantajlı bir şekilde sahada yer alacak.

TÜRKİYE MİLLİ FUTBOL TAKIMI - ROMANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇ KADROSU

Türkiye Romanya maç kadrosu ilk 11’ler açıklandı:

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda Güler, Barış, Kenan, Kerem Aktürkoğlu.

Romanya: Radu, Ratiu, Draguşin, Burca, Bancu, Marin, Dragomir, Man, Hagi, Mihaila, Birligea.

Karşılaşmayı HD kalitede izlemek isteyenler TV8'in uydu ve platform bilgileri ile mücadeleyi canlı izleyebilecek. Türksat 4A uydusu üzerinden doğru frekans ayarları yapılarak yayın kesintisiz şekilde takip edilebiliyor.

Ayrıca dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için Exxen alternatifi bulunuyor. Farklı platform seçenekleri sayesinde izleyiciler, karşılaşmayı televizyon ya da internet üzerinden canlı olarak takip edebiliyor.