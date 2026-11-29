TV8 oylama ücretli mi, Survivor oylama paralı mı soruları, yarışmada favori yarışmacısını desteklemek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Survivor yarışmacılarına oy vermek isteyenler, TV8 Oylama platformunun ücretli olup olmadığını ve oy kullanmak için üyelik sırasında ödeme gerekip gerekmediğini araştırıyor. TV8'in resmi internet sitesinde yayımlanan üyelik sözleşmesine göre platform üzerinden sunulan oylama hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Peki, TV8 oylama ücretli mi, Survivor'da oy vermek paralı mı? İşte merak edilenler...

TV8 OYLAMA ÜCRETLİ Mİ?

Hayır, TV8 Oylama üzerinden sunulan üyelik ve oy verme hizmetleri ücretsizdir. Acun Medya tarafından yayımlanan resmi Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi'nin ücretlendirme bölümünde, sitede sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğu ve tüketicilerin herhangi bir ödeme yapmasına gerek bulunmadığı açıkça belirtiliyor.

Dolayısıyla TV8 Oylama platformunda yarışmacılara destek vermek için oy kullanmak isteyen izleyicilerin herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor. Ancak kullanıcıların kendi internet bağlantılarından kaynaklanan kota ve tarife giderleri kendilerine ait oluyor.

SURVIVOR OYLAMA PARALI MI?

Survivor oylaması da TV8 Oylama platformu üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yarışmacılara oy vermek isteyen izleyiciler, resmi internet sitesi üzerinden üyelik oluşturarak oylamaya katılabiliyor. Oy kullanmak için SMS göndermek veya ücretli bir paket satın almak gerekmiyor.

Üyelik sözleşmesine göre her kullanıcı, Acun Medya tarafından belirlenen her eleme turunda her yarışmacı için ayrı ayrı bir oy kullanma hakkına sahip oluyor.

TV8 OYLAMA NASIL YAPILIR?

TV8 Oylama üzerinden oy kullanmak isteyenlerin öncelikle platforma kayıt olması gerekiyor. Üyelik ve doğrulama işlemlerinin ardından yarışmacılar için oy kullanılabiliyor.

TV8 Oylama üzerinden oy kullanmak için şu adımlar izleniyor:

TV8 Oylama'nın resmi internet sitesi olan tv8oylama.com adresine girin. Üye Ol bölümünden kayıt işlemini başlatın. İstenen bilgileri ve telefon numaranızı sisteme girin. Telefonunuza SMS ile gönderilen tek kullanımlık şifreyi doğrulayın. Hesabınıza giriş yaparak aktif oylamaya katılın. Desteklemek istediğiniz yarışmacı için oyunuzu kullanın.

TV8 OYLAMADA KAÇ OY KULLANILABİLİR?

TV8 Oylama üyelik sözleşmesine göre kullanıcılar, her eleme turunda her bir yarışmacı için ayrı ayrı bir oy kullanabiliyor. Buna göre bir kullanıcı, aynı eleme turunda birden fazla yarışmacıya destek verebiliyor ancak her yarışmacı için oy hakkı bir ile sınırlı tutuluyor.

Oylama tarihleri ve hangi yarışmacılar için oy kullanılabileceği Acun Medya tarafından belirleniyor.