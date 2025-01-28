Twente-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar için son şans

28 Ocak 2025 09:48 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:58

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. Twente-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşma 30 Ocak 2025 perşembe günü saat 23:00'de başlayacak.

Beşiktaş - Twente maçı nerede oynanacak? BJK yer değişikliği başvurusu yaptı

Beşiktaş - Twente maçı nerede oynanacak? BJK yer değişikliği başvurusu yaptı

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş bu yıl oynadığı 7 maçın 3'ünde galibiyet, 4'ünde ise mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

24. sırada yer alan siyah-beyazlıların play-off etabına geçmek için şansı son maça kaldı. Twente ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın karşılaşmada kesin bir galibiyet alması gerekiyor.

Taraftarlar tarafından Twente-Beşiktaş maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. maçları kapsamında Hollanda'nın Enschede şehrinde yer alan Grolsch Veste stadyumunda oynanacak olan Twente-Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş'ın yanı sıra Twente'de play-off etabına çıkmak için karşılaşmaya 3 puan almak için çıkacak. Siyah-beyazlıların karşılaşmadan 3 puan alması durumunda ise Twente turnuvadan elenecek.

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Twente-Beşiktaş maçı 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'de başlayacak.

Karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosu ise henüz UEFA tarafından açıklanmadı.

Beşiktaş karşılaşmadan eğer 3 puan ile ayrılırsa ve Galatasaray, Ajax deplasmanından puan alamazsa play-off etabında derbi yaşanmasının ihtimali ise oldukça yüksek.