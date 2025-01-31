Twente Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Avrupa macerası sona erdi
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Ocak 2025 01:22 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 01:24
UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Beşiktaş, Twente'ye deplasmanda mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi’nin son haftasında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Twente ile karşı karşıya geldi.
TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Twente Stadı’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Bu skorla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 28. oldu ve turnuvaya veda etti.
TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Twente'nin daha baskılı oynadığı ilk yarıda iki takım da gol bulamayınca soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.
Dakika 76’da Rots, yapılan pas hatasının ardından gelişine düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.
Kaynak: TGRT Haber