Twente Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Avrupa macerası sona erdi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

31 Ocak 2025 01:22 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 01:24

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Beşiktaş, Twente'ye deplasmanda mağlup oldu ve Avrupa Ligi'ne veda etti.