Twente hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi oldu

29 Ocak 2025 14:03 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 14:11

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Beşiktaş, Twente ile karşılaşacak. Müsabakaya kısa süre kala Twente'nin nerenin takımı olduğu da taraftarın gündemine yerleşti.

Twente-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar için son şans

Twente-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar için son şans

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ediyor. 30 Ocak Perşembe akşamı 23.00'te oynanacak olan müsabakaya az bir süre kaldı. Twente'nin Avrupa Ligi puan durumu ve istatistikleri de gündeme geldi.

TWENTE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, NERENİN?

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi olan FC Twente, Hollanda Enschede'de kuruldu. 1965 senesinde kurulmuştur.

TWENTE HANGİ LİGDE?

1965 senesinde kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer alıyor. Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kuruldu.1926 senesinde Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009 - 2010 sezonunda 86 puan toplayarak ilk kez şampiyon oldu.

TWENTE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Twente, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 puanla 26. sırada bulunuyor. 30 Ocak Perşembe akşamı Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.