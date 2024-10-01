Twente maçının hakemi Chris Kavanagh, 2 kez Fenerbahçe’nin karşılaşmasını yönetti

01 Ekim 2024 12:13 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:20

UEFA Avrupa Ligi​ 2. hafta karşılaşmasında sarı lacivertli ekip Twente ile karşılaşacak. Müsabakaya kısa süre kala hakemi Chris Kavanagh kim, hangi maçları yönetti merak edildi.

Perşembe günü 22.00'da oynanacak olan Fenerbahçe​ - Twente​ maçının hakeminin kim olduğu belli oldu.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça kısa süre kalmasıyla beraber hakemi olan Chris Kavanagh'ın istatistikleri ve Fenerbahçe maçını yönetip yönetmediği merak edildi.

CHRİS KAVANAGH FENERBAHÇE'NİN MAÇINI YÖNETTİ Mİ, HANGİ?

Kavanagh, 2022 - 23 sezonunda Avrupa Ligi​'nde Fenerbahçe - AEK Larnaca karşılaşmasını yönetmişti. Mücadele 2-0'lık skorla FB galibiyeti ile sonuçlandı. Toplamda 2 sarı kart çıkmıştı.

Hakem, Konferans Ligi​'nde FB - SK Slavia Prag maçını yönetmişti ve 3-2'lik skorla sonuçlanmıştı. Karşılaşmada 3 sarı kart verilmişti.

Hakem, Avrupa Ligi'nde toplamda 8 takımın karşılaşmasında yer aldı.

FENERBAHÇE - TWENTE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Perşembe günü gerçekleşecek olan müsabakanın hakemi Chris Kavanagh oldu. Yardımcılıklarını ise Lee Betts ve James Mainwaring yapacak.

Dördüncü hakem Sam Barrott olurken VAR Stuart Attwel ve AVAR'da David Coote olacak.