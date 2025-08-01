Twitter çöktü mü? 1 Ağustos platforma erişim problemleri yaşanıyor

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) sabah saatlerinde erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Platforma giren kullanıcılar erişim sağlayamadıklarını ve ana sayfanın yenilenmediğini belirtti. Platformun hem mobil hem de internet sitesinde yaşanan problemden dolayı birçok kullanıcı giriş de yapamıyor.

Kullanıcılar tarafından Twitter çöktü mü, neden girilmiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 1 AĞUSTOS 2025?

Platformlarda yaşanan kesintileri raporlayan Downdetector'a göre Twitter'da genel kitleyi etkileyen bir problem yaşanmıyor. Sadece bazı kullanıcılar yükleme, oturum açma ve internet sitesinde sorunlar yaşıyor.

Yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı kullanıcıların bu durumdan etkilendiği tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde Twitter yetkilileri tarafından problemin giderilmesi bekleniyor.

Downdetector tarafından paylaşılan son 24 saatlik hata raporu ise şöyle:

TWİTTER KAPATILDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ 1 AĞUSTOS?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Twitter'a getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor.

BTK'nın resmi sitesinde Twitter ile ilgili yer alan açıklama ise şöyle: