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 | Hüseyin Bahcivan

Twitter çöktü mü? 1 Ağustos platforma erişim problemleri yaşanıyor

Twitter'da çökme problemleri yaşanıyor. 2 Ağustos 2025 Cuma günü platforma giren kullanıcılar "bir hata oluştu fakat endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor." adlı yazıyla karşılaştılar. Yaşanan erişim probleminin ardından Twitter çöktü mü, neden girilmiyor, kapatıldı mı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

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Twitter çöktü mü? 1 Ağustos platforma erişim problemleri yaşanıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:27

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu X'te (eski adıyla ) bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) sabah saatlerinde erişim problemleri yaşanmaya başladı.

Platforma giren kullanıcılar erişim sağlayamadıklarını ve ana sayfanın yenilenmediğini belirtti. Platformun hem mobil hem de internet sitesinde yaşanan problemden dolayı birçok kullanıcı giriş de yapamıyor.

Kullanıcılar tarafından Twitter çöktü mü, neden girilmiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Twitter çöktü mü? 1 Ağustos platforma erişim problemleri yaşanıyor

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ 1 AĞUSTOS 2025?

Platformlarda yaşanan kesintileri raporlayan 'a göre Twitter'da genel kitleyi etkileyen bir problem yaşanmıyor. Sadece bazı kullanıcılar yükleme, oturum açma ve internet sitesinde sorunlar yaşıyor.

Yaşanan teknik bir problemden dolayı bazı kullanıcıların bu durumdan etkilendiği tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde Twitter yetkilileri tarafından problemin giderilmesi bekleniyor.

Downdetector tarafından paylaşılan son 24 saatlik hata raporu ise şöyle:

Twitter çöktü mü? 1 Ağustos platforma erişim problemleri yaşanıyor

TWİTTER KAPATILDI MI, ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ 1 AĞUSTOS?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu () tarafından Twitter'a getirilmiş herhangi bir erişim engeli bulunmuyor.

BTK'nın resmi sitesinde Twitter ile ilgili yer alan açıklama ise şöyle:

Twitter çöktü mü? 1 Ağustos platforma erişim problemleri yaşanıyor
ETİKETLER
#btk
#twitter
#downdetector
#erişim problemi
#teknik sorun
#Aktüel
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