Twitter çöktü! X kullanıcıları akış alamıyor

14 May 2024 15:40 - Güncelleme : 14 May 2024 15:48

Twitter platformunda erişim sorunları yaşanıyor. X çöktü.

Milyonlar kişinin giriş sağladığı X'te zaman zaman giriş erişim hatası ile karşılaşılabiliyor. Tweet gönderememe ya da akışı yenileyememe gibi sorunlar olabiliyor.

Yaşanan sorun ise küresel.

Sunucu kaynaklı olduğu tahmin edilen sorun hem mobil uygulamaları hem de web sitesini etkiliyor.

Kullanıcılar Twitter’a giriş yapabiliyor ancak herhangi bir paylaşım gerçekleştiremiyor.

Şimdilik resmi bir açıklama yok.

TWİTTER'DAKİ SORUN NASIL DÜZELTİLİR?

Android İçin X uygulamasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız sık karşılaşılan sorunları şöyle giderebilirsiniz;

Twitter ayarlarınızı kontrol edin. Şifrenizi değiştirin ve tekrar giriş yapın.

Ya da VPN'i kapatın.

Tarayıcı önbelleğini ve çerezleri temizleyin ve güncellemeleri denetleyin.

Uzantıları devre dışı bırakın.

Sorun çözülmezse internetinizi kontrol edin ve sıfırlayın.