Twıtter’da (X) bağlantı sorunu yaşandığını kullanıcılar sosyal medyadan paylaştı

07 Eylül 2024 18:05 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 18:08

Sosyal medya platformu uygulaması olan X'te bugün erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar Twitter çöktü mü araştırmaya başladı. Sosyal medyada "mesajlarım gitmiyor, twıtter çalışmıyor" ifadeleri paylaşıldı.

7 Eylül Cumartesi günü Twitter uygulamasına giren kullanıcılar mesajlarının gitmediğini ve ana sayfanın yenilenmemesi ile karşılaştı.

Yaşanan sorunlar ise çöktü mü sorusunu akıllara getirdi.

TWITTER X ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR SON DAKİKA?

Downdetector'de yer alan raporlara göre teknik sorun yaşanıyor.

Bugün yaşanan arıza sonucunda kullanıcılar erişim yasağı geldiğini sanarak kapandı mı merak etmişti. Uygulamada herhangi bir erişim yasağı bulunmuyor.

7 Eylül günü akşam saatlerinde bazı teknik sorunlar nedeniyle kullanıcılar bağlantı sorunu yaşıyor.

TWITTER NEDEN AÇILMIYOR?

Giriş yapamayan kullanıcılar hesaplarından çıkarak yeniden giriş yapmayı denedi. Herhangi bir sonuç alınamazken yaşanan arızanın uygulama ile olduğu anlaşıldı.

Ekipten kısa sürede açıklama gelmesi bekleniyor.