Twitter'ın yapay zekası Grok Türkiye'de erişime açıldı

08 May 2024 15:43 - Güncelleme : 08 May 2024 15:46

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın üretken yapay zekası Grok bazı bölgelerde kullanıcıların kullanımına sunulmuştu.

Kullanıcılar Grok'un Türkiye'ye ne zaman geleceği ve ne kadar olacağını merak ediyor.

2023 Kasım ayında tanıtımı yapılan Twitter'ın yapay zekası Grok, bugün Türkiye'deki "Premium" ve "Premium+" paketini alan Twitter abonelerinin kullanımına açıldı.

Grok, ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu xAI şirketi tarafından geliştirmektedir.

Firmanın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre henüz beta (test) aşamasında olan yapay zeka "Otostopçunun Galaksi Rehberi"nden esinlenilerek modellenmiş.

ChatGPT benzeri olan yapay zeka Elon Musk'ın son açıklamalarına göre ilerleyen dönemlerde Twitter gündemini özetleyebilecek.

Grok'u kullanmak isteyen kullanıcıların Twitter'da Premium veya Premium + abonesi olması gerekiyor.

Twitter'ın Premium paketi yıllık olarak ayda 130,83 TL'den, Premium+ ise yıllık paket kapsamında aylık 261,67 TL'den satılıyor.

Yapay zekanın "Grok-1" versiyonu ise GitHub üzerinden ücretsiz olarak sunuluyor.