TYT, AYT ve YDT soru ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından yayınlanacak, henüz erişime açılmadı

08 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:16

Sınavın ilk günü TYT'de ter döken adaylar, şimdiden 2024-YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı.

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) soru kitapçıkları, ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açılacak.

Henüz yayınlanmamış olan bu kitapçık ve cevap anahtarları, adayların sınav performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olacak.

Adaylar, ÖSYM'nin yapacağı duyuruları takip ederek, sınav soru ve cevap anahtarlarına ulaşabilecekler.

ÖSYM, ne zaman soru ve cevapları erişime açacağını henüz duyurmadı.