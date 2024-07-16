TYT AYT YDT sonuçları açıklandı! YKS 2024 sonuçları ÖSYM sitesinde ulaşılabilir oldu

16 Temmuz 2024 07:56 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 08:14

Ösym başkanı Bayram Ali Ersoy, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı (YKS) sonuçlarının internet sitesinden açıklandığını söyledi.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite adaylarının beklediği an geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS sonuçları an itibarıyla açıklandı.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

YKS sonuçlarına bakmak isteyen adaylar, ÖSYM internet sitesine T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.