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 | Hüseyin Bahcivan

TYT ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları ve tercih dönemi

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın girdiği 2025 YKS sınavının sonuçları gündem oldu. Öğrenciler tarafından YKS'nin ilk oturumu TYT'nin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından 2025 TYT, AYT, YDT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu.

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TYT ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları ve tercih dönemi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:55

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı () 21-22 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. , ve oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrenci tarafından TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

TYT ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları ve tercih dönemi

TYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre TYT sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından ise öğrencilerin tercih süreci başlayacak.

TYT ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları ve tercih dönemi

AYT, YDT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sınavının 2. ve 3. oturumu olan AYT ile YDT sınavının sonuçları da TYT ile aynı gün, 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarına AİS sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

TYT ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları ve tercih dönemi

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

YKS tercihlerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağının da duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS sınav sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklanmış, tercih işlemleri ise 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Bu yılda tercih işlemlerinin sonuçların açıklanmasının ardından 1 hafta sonra başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapılmadı.

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#Aktüel
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