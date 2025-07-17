TYT ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları ve tercih dönemi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde gerçekleştirildi. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gözü sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca öğrenci tarafından TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

TYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre TYT sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından ise öğrencilerin tercih süreci başlayacak.

AYT, YDT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 YKS sınavının 2. ve 3. oturumu olan AYT ile YDT sınavının sonuçları da TYT ile aynı gün, 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarına AİS sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2025?

YKS tercihlerinin ne zaman gerçekleştirileceği henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS tercihlerinin ne zaman yapılacağının da duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl YKS sınav sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklanmış, tercih işlemleri ise 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Bu yılda tercih işlemlerinin sonuçların açıklanmasının ardından 1 hafta sonra başlaması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapılmadı.