Ubisoft Forward etkinliğini 9 Haziran’da düzenleyeceğini duyurdu

31 May 2024 21:43 - Güncelleme : 31 May 2024 21:08

Ubisoft, E3 etkinliğinin iptal edilmesine rağmen, oyunlarını yine de tanıtacak.

Ubisoft Forward konferansı, 9 Haziran tarihinde düzenlenecek.

Bu etkinlikte, Star Wars Outlaws ve Assassin’s Creed Shadows gibi bomba duyuruların yapılması bekleniyor.

Ubisoft Forward etkinliği, 2024 yılında 9 Haziran'da çevrim içi olarak düzenlenecek.

Ubisoft'in yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu gösteride, Rainbow Six Siege ve For Honor gibi live-service oyunlarıyla ilgili birçok detay açıklanacak.