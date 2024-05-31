Ubisoft Forward etkinliğini 9 Haziran’da düzenleyeceğini duyurdu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 21:43 - Güncelleme : 31 May 2024 21:08
Ubisoft, bu yıl E3 fuarı olmamasına rağmen oyunlarını çevrimiçi olarak tanıtma kararı aldı. Peki, ne zaman? Hangi oyunlar tanıtılacak? İşte detaylar...
Ubisoft, E3 etkinliğinin iptal edilmesine rağmen, oyunlarını yine de tanıtacak.
Ubisoft Forward konferansı, 9 Haziran tarihinde düzenlenecek.
Bu etkinlikte, Star Wars Outlaws ve Assassin’s Creed Shadows gibi bomba duyuruların yapılması bekleniyor.
Ubisoft Forward etkinliği, 2024 yılında 9 Haziran'da çevrim içi olarak düzenlenecek.
Ubisoft'in yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu gösteride, Rainbow Six Siege ve For Honor gibi live-service oyunlarıyla ilgili birçok detay açıklanacak.
Kaynak: TGRT Haber