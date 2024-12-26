Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 Regaip Kandili'nin başlamasına sayılı günler kaldı

26 Aralık 2024 09:23 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:09

İslam alemi için büyük bir anlam ve önem taşıyan üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı. 2025 yılında üç ayların başlangıcı 1 Ocak 2025 Çarşamba tarihine denk gelirken Regaip Kandili ise 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki gün farkı nedeniyle 2025 yılında Regaip Kandili iki kez kutlanacak.

Regaip kandilinde nasıl namaz kılınır, hangi dualar okunur? Regaip kandil namazı kaç rekattır? 2024 Diyanet kandil rehberi

Regaip kandilinde nasıl namaz kılınır, hangi dualar okunur? Regaip kandil namazı kaç rekattır? 2024 Diyanet kandil rehberi

Müslüman​ aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç ayların başlamasına sayılı günler kaldı.

Recep, Şaban ve Ramazan ayları olarak adlandırılan üç aylar​, İslam dünyasında hayır ve bereket ayları olarak biliniyor.

Regaib Kandili, Berat Kandili ve Miraç Kandili'nin de içinde bulunduran ve sonunda Ramazan ayına kavuştuğumuz üç ayların ne zaman başlayacağı gündem oldu.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

İslam dünyasında mukaddes bir yere sahip olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının içerinde bulunduğu üç aylar 2025 yılında 1 Ocak tarihinde başlayacak.

Recep ayı​ ile başlayan üç aylar daha sonra Şaban ayı ile devam edecek. Şaban ayı 31 Ocak'ta başlayıp 1 Mart tarihine kadar devam edecek.

Müslüman aleminin dört gözle beklediği Ramazan ayı​ ise 2025 yılında 1 Mart'ta başlayacak.

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak ediliyor.

Duaların red olmadığı, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevapların verildiği ve hürmet edenlerin affedildiği Regaip Kandili ise bu yıl 2 Ocak tarihinde ihya edilecek.

REGAİP KANDİLİ BU YIL İKİ KERE Mİ OLACAK?

Hicri takvim, Miladi takvime göre 10 gün daha kısa olduğu için her yıl bir önceki yıla göre üç aylar daha erken idrak ediliyor.

Bu yaşanan değişiklikten dolayı 2025 yılında üç aylar ve Ragaip kandili iki defa kutlanacak.

2025 yılının ikinci üç aylar başlangıcı ise 25 Aralık Perşembe gününe denk geliyor.