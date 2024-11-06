Üç ayların başlayacağı tarih belli oldu! Regaip Kandili ne zaman?

06 Kasım 2024 08:22 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 08:25

Regaip Kandili’nin ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından merak edilmeye başlandı.Recep ayına girilmesiyle birlikte eda edilecek olan 2024 Regaip Kandili’nin tarihi dini günler takvimiyle beraber belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı​ internet sitesinde yayınlanan 2025​ dini günler takvimine göre; Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıç tarihi netleşti.

ÜÇ AYLAR​ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar için mühim bir yere sahip olan üç aylar, Recep​ ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

REGAİP KANDİLİ​ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle Regaip Kandili’nin eda edeceği tarih belli oldu. Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALI?

Yeni yılın ilk günüyle beraber üç aylar başlayacak. İslam’da maneviyatın yoğunlaştığı bu önemli zamanda namaz kılınmalı, oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, bolca dua ve tövbe edilmelidir.