Üç ayların başlayacağı tarih belli oldu! Regaip Kandili ne zaman?
Regaip Kandili’nin ne zaman olduğu Müslüman alemi tarafından merak edilmeye başlandı.Recep ayına girilmesiyle birlikte eda edilecek olan 2024 Regaip Kandili’nin tarihi dini günler takvimiyle beraber belli oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan 2025 dini günler takvimine göre; Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıç tarihi netleşti.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müslümanlar için mühim bir yere sahip olan üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle Regaip Kandili’nin eda edeceği tarih belli oldu. Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALI?
Yeni yılın ilk günüyle beraber üç aylar başlayacak. İslam’da maneviyatın yoğunlaştığı bu önemli zamanda namaz kılınmalı, oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, bolca dua ve tövbe edilmelidir.