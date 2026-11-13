Uçak seferleri iptal mi? Fırtına nedeniyle İstanbul’da iptal olan seferler!

İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve alınan tedbirler gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezine 74 ihbar ulaştığı ve ilgili ekiplerin tüm ihbarlara müdahale ettiği bildirildi. Bazı toplu ulaşım seferlerinde yaşanan iptallerin ardından gözler İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlara çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporunda ise İstanbul için hafta sonundan itibaren gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarıları yer aldı. Peki, İstanbul'da uçak seferleri iptal mi, hangi uçuşlarda değişiklik var? Detaylar…

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da hafta sonuyla birlikte yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 14 Kasım Cumartesi günü kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gün içerisinde sıcaklıkların en düşük 18, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor. Nem oranının ise yüzde 64 ile 93 arasında değişmesi bekleniyor. Saatlik hava tahminlerine göre cumartesi sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağış başlayacak.

Cumartesi günü özellikle saat 15.00'ten sonra sıcaklıkların düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Öğleden sonra 14 dereceye kadar gerilemesi beklenen sıcaklıkların gece saatlerinde 12 dereceye düşeceği öngörülüyor. Rüzgarın ortalama 21-35 km/sa hızla esmesi, rüzgar hamlelerinin ise 60 km/sa seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu nedenle hafta sonu İstanbul'da hava koşullarının yanı sıra rüzgarın şiddeti de gündemde olacak.

15 Kasım Pazar günü de yağışlı havanın İstanbul genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların en düşük 11, en yüksek 14 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. 16 Kasım Pazartesi günü ise yağışın yerini parçalı bulutlu havaya bırakması beklenirken sıcaklıkların 10 ila 15 derece arasında olması öngörülüyor.

17 Kasım Salı günü İstanbul'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların 11 ila 18 derece arasında değişmesi beklenirken, 18 Kasım Çarşamba günü kent genelinde yeniden gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Çarşamba günü en düşük sıcaklığın 15, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kent genelinde 13 Kasım günü saat 02.00 ile 14 Kasım günü saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğine ilişkin sarı kodlu uyarıda bulunduğu hatırlatıldı. Kentin gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın etkisi altına girdiği belirtilirken, olası olumsuzluklara karşı ilgili kurumların bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00'den itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlarla iletişim kuruldu. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması istenirken, araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının da yapılması talep edildi.

İstanbul genelinde bugün saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 74 ihbar ulaştı. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle yapılan ihbarların tamamına ilgili kurumlar tarafından müdahale edildiği bildirildi. Kentte fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı koru, park ve ormanlar geçici olarak ziyarete kapatıldı. Deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanırken bazı vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Ayrıca teleferik seferlerinin durdurulduğu bildirildi. Valilik, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

İSTANBUL UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ardından gözler hava yolu ulaşımına çevrildi. İstanbul Valiliğinin açıklamasında, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiği bildirildi. Kentte deniz ulaşımı ve bazı toplu kullanım alanlarında tedbirler alınırken havalimanlarındaki olağan uçuş planlamasının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolcuların uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri takip edebilmesi için hava yolu şirketlerinin iptal sefer sayfalarını kontrol etmesi gerekiyor. Türk Hava Yolları (THY), Pegasus ve yolcunun bilet satın aldığı diğer hava yolu şirketlerinin internet sitelerinde yer alan uçuş ve iptal seferi sorgulama sayfaları üzerinden sefer durumları görüntülenebiliyor.