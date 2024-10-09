Uçaklarda acil iniş tehlikeli durumlarda yapılıyor

09 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 14:56

Türk Hava Yolları’nin (THY) uçağı kaptan pilotun aniden rahatsızlanması üzerine acil iniş yaptı. Bu olayın ardından acil iniş nedir, hangi durumlarda yapılır merak edilmeye başlandı.

Türk Hava Yolları​ Basın Müşaviri Yahya Üstün, sefer sırasında baygınlık geçiren kaptan pilot İlçehin Pehlivan'ın hayatını kaybettiğini ve bu sebeple uçağın New York havaalanına acil iniş​ yaptığını açıkladı.

UÇAKLARDA ACİL İNİŞ NEDİR?

Uçaklarda acil iniş, bir uçağın normalden farklı olarak planlanmamış bir şekilde en yakın ve uygun havalimanına veya piste güvenli bir şekilde inmesi gerektiğinde yapılan zorunlu bir iniştir. Bu tür inişler, uçuş esnasında ortaya çıkan çeşitli acil ve tehlikeli durumlar nedeniyle gerçekleşir.

UÇAKLARDA ACİL İNİŞİN AMACI NEDİR?

Uçaklarda acil inişlerde, yolcuların ile mürettebatın ve aynı zamanda uçağın güvenliğini sağlamayı amaçlanır.

UÇAKLARDA ACİL İNİŞ HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Uçakları acil inişin nedenleri arasında; teknik arızalar, tıbbi acil durumlar, yetersiz yakıt, olumsuz hava koşulları, yangın ve güvenlik sorunları yer alıyor.

ACİL İNİŞ TÜRLERİ NELER?

Acil iniş türleri planlı acil iniş, mecburi iniş ve suya iniş olmak üzere üçe ayrılır:

Planlı Acil İniş: Uçuş sırasında bir sorun tespit edildiğinde uçak en yakın havaalanına yönlendirilir.

Mecburi Acil İniş: Uçak güvenlik açısından acil ve zorunlu bir şekilde havaalanına iniş yapar.

Suya İniş: Son çare olarak kabul edilen suya iniş, uçağın acil durumlarda kara yerine suya iniş yapması gerektiğinde yapılır.