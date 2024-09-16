Uçaklarda havayolu şirketleri tarafından belirlenen kurallara uymayanlar kara listeye alınıyor

16 Eylül 2024 15:07 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:08

Havayolu seyahatlerinde yolcuların ve mürettebatın güvenliği için belirlenen bazı kurallar bulunuyor. Bu kurallar geçtiğimiz günlerde THY'nin İstanbul-Londra seferinde yaşanan olaylardan sonra tekrardan gündeme geldi. Uçuşlarda kara listeye alınmanın ne demek olduğu ve nasıl alındığı araştırılırken THY olayla ilgili açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçağında bir yolcunun kavga çıkarması sonucunda uçaktan indirilen yolcunun kara listeye alındığı açıklandı.

THY​ Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamanın ardından uçuşlarda kara listeye alınmak nedir, nasıl kara listeye alınır sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

UÇUŞLARDA KARA LİSTEYE ALINMAK NEDİR?

Uçaklarda hem yolcuların hem de mürettebatın güvenliği ve konforu için bazı belirlenen kurallar bulunuyor.

Havayolu şirketleri tarafından belirlenen politikalara uymayanlar kara listeye alınıyor.

Bir havayolu şirketinde kara listeye alınan yolcu artık o firmanın biletini satın alamıyor ve uçaklarına binemiyor.

Ancak bir firma tarafından alınan bu karar diğer firmalarda geçerli olmuyor.

Diğer havayolu firmalarında da kara liste kuralının geçerli olması için kendi bünyelerinde almaları gerekiyor.

UÇAKLARDA KARA LİSTEYE NASIL ALINIR?

Uçaklarda kara listeye alınmanın nedenleri firmadan firmaya göre değişiklik gösterebiliyor.

Her firma kendi politikasını uygulayarak, kara listesini oluşturuyor.

Ancak genel olarak uçaklarda kara listeye alınmanın nedeni şöyle sıralanabilir: