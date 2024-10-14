Uçakta 7700 kodunun anlamı acil iniş kararının ardından gündeme geldi

14 Ekim 2024 14:29 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:37

Bugün sosyal medyada bir uçakta 7700 kodunun verilmesi haberinin üzerine nedir, ne anlama geliyor merak konusu oldu. X platformunda İstanbul - Constantine seferi yapan bir uçakta 7700 kodu verildiği iddia edildi.

14 Ekim günü İstanbul​ - Constantine seferi yapan bir uçakta 7700 kodu verilmesi üzerine neden verildiği araştırıldı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre bir uçakta hasta olması nedeniyle bu kod verildi.

7700 KODU NEDİR?

Uçaklarda 7700 kodu uçakta acil durum​ olduğu anlamına geliyor. Fakat acil durumun büyüklüğüne dair net bir fikir vermez. Olay küçük de olabilir büyük de. Bu kod verildiğinde uçak acil iniş yapar.

7600 "telsiz arızası var", 7500 "uçak kaçırıldı" anlamına geliyor ve tüm dünyada geçerli oluyor.

Transponder, uçaklarda bulunan radar sorgulamasına cevap vermek için, hız gibi bilgilerini radyo frekanslarına cevap olarak trafik kontrolörlerine ileten, uçağın en önemli iletişim sistemini oluşturan elektronik cihaz anlamına geliyor.

Transponderin devre dışı olması halinde uçaktan herhangi bir bilgi alınamaz ve iletişim kurulamaz. ATC üniteleri pilotlardan kodlar girmesini isteyebiliyor. Mesela "squawk 7421" anonsu yapıldığında pilot transpondere bu kodu girer.