Uçakta powerbank dönemi değişti

Uçak yolculuklarında sıkça kullanılan powerbank’ler için kurallar değişti. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini doğrudan ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Buna göre, artık uçak içinde powerbank şarj etmek yasak.
Kararın arkasında uluslararası bir güncelleme var. 27 Mart 2026’da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından kabul edilen teknik talimatlar, özellikle lityum pillerle ilgili kuralları yeniden şekillendirdi. SHGM de bu değişiklikleri Türkiye’de uygulamaya aldı.
UOD-2026-01 numaralı Uçuş Operasyon Direktifi ile birlikte kapsam oldukça geniş tutulmuş. Sadece havayolu şirketleri değil, genel havacılık firmaları, yer hizmetleri ekipleri ve uçuş personeli de bu kurallara uymak zorunda.
Yani işin ucu yalnızca yolculara değil, tüm havacılık ekosistemine dokunuyor.
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken kısmı ise yolcuları doğrudan ilgilendiriyor. Uçuş sırasında powerbank şarj etmek artık tamamen yasak. Bir yolcu en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek. Açıkçası bu ikinci madde birçok kişi için yeni bir sınır anlamına geliyor. Özellikle uzun uçuşlarda birden fazla powerbank taşıyanlar için durum değişmiş oldu.
Düzenlemede bir de gri alan var. SHGM, telefon, tablet ya da dizüstü bilgisayar gibi taşınabilir elektronik cihazların powerbank ile şarj edilmesini “önerilmiyor” şeklinde ifade etti. Yani teknik olarak tamamen yasak değil ama açık bir uyarı var. Bir nevi “risk almayın” mesajı diyebiliriz.
Uçuş ekipleri için ise küçük bir esneklik tanınmış. Operasyonel ihtiyaçlar kapsamında kullanılan bataryalar bu kısıtlamanın dışında tutuluyor. Ama kişisel kullanım söz konusuysa, onlar da yolcularla aynı kurallara tabi.
Aslında sebep oldukça net: lityum bataryalar. Bu tür bataryalar, aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle havacılıkta uzun süredir yakından takip ediliyor. Yeni düzenleme de tam olarak bu riskleri azaltmayı hedefliyor.