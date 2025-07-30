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 | Hüseyin Bahcivan

Uçakta powerbank yasak mı? Powerbank patlaması sonucu uçak yanmıştı

Güney Kore'de geçtiğimiz aylarda Powerbank patlaması sonucunda bir uçak tamamen yanmıştı. Yaşanan olayın tekrardan gündeme gelmesiyle birlikte uçakta powerbank yasak olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu.

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Uçakta powerbank yasak mı? Powerbank patlaması sonucu uçak yanmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 13:02

'de 170 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak, powerbank patlaması sonucunda tamamen yanmıştı. Air Busan'a ait airbus tipi uçakta çıkan yangının ardından Sivil Havacılık ve Güvenlik Müdürlüğü firmalara tavsiyede bulunmuştu. Geçtiğimiz mart ayında yaşanan olay tekrardan sosyal medyada gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından uçakta powerbank yasak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

Uçakta powerbank yasak mı? Powerbank patlaması sonucu uçak yanmıştı

UÇAKTA POWEBANK YASAK MI?

Sivil Havacılık ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda lityum iyon bataryaya sahip, powerbank gibi ürünlerin taşınması konusunda firmalara uyarı yapılmıştı. Bu tür cihazların ekstra dikkat gerektirdiği belirtilmişti.

Uçaklarda powerbank yasağı ise firmadan firmaya değişiklik gösteriyor. Bazı firmalar belirli koşullar şartlar kapsamında 160 Wh'ye kadar olan lityum iyon bataryalı, powerbank gibi ürünlerin taşınmasına izin veriyor. Bazı firmalarda ise bu cihazlar uçağa alınmıyor.

Uçağa binmeden önce firmanızı arayarak bu durum hakkında net bir bilgi alabilirsiniz.

Uçakta powerbank yasak mı? Powerbank patlaması sonucu uçak yanmıştı

AJET POWERBANK ALIYOR MU?

AJet'in resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre lityum iyon bataryalar için yapılan açıklama şöyle:

"Lityum iyon bataryalar, cihaz içinde olması şartı ile kabin ve kayıtlı bagajda 100Wh’e kadar taşınabilir. 100Wh-160Wh arası kapasiteli max. 2 adet yedek batarya sadece el
bagajında ve ambalajlı olarak taşınabilir. Kayıtlı bagajda taşınamaz. 160Wh üzeri kapasiteli bataryalar kesinlikle taşınamaz"

ETİKETLER
#güney kore
#Uçak Yangını
#Powerbank
#Havacılık Güvenliği
#Lityum İyon Batarya
#Uçak Yasağı
#Sivil Havacılık
#Aktüel
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