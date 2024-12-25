Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Geç yatma sebebini Bakan Tekin açıkladı

25 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:11

Bir süredir hesaplara geçmeyen ücretli öğretmen maaşları sonrasında Yusuf Tekin'e geç yatma sebebi soruldu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Tekin, ücretli öğretmen maaşlarının yatacağı tarihi duyurdu.

Binlerce öğretmenin gündeminde yer alan ücretli öğretmen maaşlarında yaşanan gecikme​ sonrası açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​, ödemelerin geç yatma nedenini gazetecilerle paylaştı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Yusuf Tekin, her yıl başında dersler için belirli limit belirlenerek ödeme alındığını ifade ederek gecikme sebebini paylaştı. Tekin, ödemelerin bugün veya yarın hesaplara geçmiş olacağını duyurdu. Açıklaması şöyle oldu:

"Üzerine çıkıldığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. CHP'nin Anayasa Mahkemesine bütçe üzeri ödemelerle ilgili açtığı iptal davası neticesinde bizim bütçe üzerinde ödenen ücretlerle ilgili bütçe sorunu ortaya çıktı.

Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Problem buradan kaynaklandı. Bu problemin bütçe kısıtı ve tasarruf tedbirleriyle ilişkisini kurmak yanlış. Bu arkadaşlarımızın bütün problemleri çözülmüş durumda. İlgili yerlere kaynaklar aktarıldı, bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NEDEN YATMADI?

Bir süredir hesaplara geçmeyen ücretli öğretmen maaşlarının geç yatma sebebinin her sene başında dersler için limit belirlendiği ve buna uygun olarak ödeme alınması olduğu belirtildi. Bundan dolayı ödemelerde gecikme yaşandı.