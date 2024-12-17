Ücretli öğretmen maaşı neden yatmadı? Binlerce öğretmenin gündeminde

17 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:25

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere verilen ücretli öğretmenlik maaşında bekleyiş sürüyor. Genelde ayın 15'inde hesaplara geçen maaşların gecikmesi sonrası nedeni merak edildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından ödenen ücretli öğretmen maaşlarının aralık ayı ödemesi bekleniyor. Binlerce öğretmen aralık ayı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi araştırıyordu.

Ödemeler genel olarak ayın 15'inde hesaplara geçmeye başlarken ödeme alamayanlar nedenini merak ediyordu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞI NEDEN YATMADI?

Öğretmen maaşları ayın 15'i ile 20'si aralığında hesaplara geçiyor. Zaman zaman bazı bölgelerde ayın 20'sinden sonra da hesaplara geçebiliyor.

Bu nedenle öğretmen maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara geçmesi bekleniyor. Ödemeler 15-20 Aralık aralığında hesaplara geçecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ​ NE KADAR, KAÇ TL?

Ödemeler ders saati sayısı üzerinden hesaplanıyor. Haftada 20 saat derse giren öğretmen ile farklı süre derse giren öğretmenin ödemeleri farklılık gösteriyor.

Örneğin 20 saat derse giren öğretmen 13.250 TL ödeme alıyor. 24 saat derse giren öğretmen ise 15.750 TL ödeme alıyor.