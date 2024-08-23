Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor

23 Ağustos 2024 13:31 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:00

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı bilgilere göre 1 Ağustos 2024 tarihinde başladı.

5 Eylül tarihine kadar devam edecek olan başvuruların ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca başvuru sırasında yer alan ücretli öğretmenlik köy okullarında çalışmak istiyorum ifadesinin ne demek olduğu da araştırılıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları adaylara SMS veya mail yoluyla iletiliyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ise net bir bilgi bulunmuyor.

Sonuçlar ihtiyaç duyuldukça MEB'in resmi sitesinde yer alan il ve ilçe müdürlüklerinin sayfasından öğrenilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK KÖY OKULLARINDA ÇALIŞMAK İSTİYORUM NE DEMEK?

Başvurusu sırasında yer alan seçeneklerden biri olan "köy okullarında çalışmak istiyorum" ifadesini seçen öğretmenler köy okullarına atanabiliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenlerle iletişim başvuru sırasında verdikleri telefon ve mail adresleri üzerinden sağlanıyor.

İletişim kurulduktan sonra öğretmenlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne teslim etmesi gereken belgeler şöyle: