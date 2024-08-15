Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı! 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek

15 Ağustos 2024 12:20 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 12:29

e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilen ücretli öğretmenlik başvuruları tarihleri her ilde ve ilçede farklılık gösterebiliyor.

Adayların tarihleri gözeterek başvuru yapması gerektiği ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Ücretli öğretmenlik başvuruları 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 1 Ağustos tarihinde başladı.

Başvurular 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda belirtilen bilgilere göre 5 Eylül 2024 saat 17.00'a kadar yapılan başvurular her alanda birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacak.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adayların e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor.

Görevlendirme bilgileri başvuru sırasında verilen telefon numarası üzerinden gönderilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adayların telefon numaralarını kesinlikle doğru yazmaları gerektiği ifade edildi.

Ayrıca bir problem olma ihtimalinden dolayı ikinci bir telefon numarasının yazılması gerektiğinin altı çizildi.

Görevlendirilmesi uygun görülen öğretmenlerin istenen evrakları eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerekiyor.