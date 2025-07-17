Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeni eğitim döneminin 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağının açıklanmasının ardından ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar da gözlerini sürece çevirdi.

Ücretli öğretmenlik başvurularının başlayacağı tarih ve başvuru şartları da bu kapsamda merak konusu oldu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İl ve ilçelere göre ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri değişiklik gösteriyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve detaylar için öğretmen adaylarının, başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması gerekmektedir.

Başvurular ise e-Devlet üzerinden ve online ön başvuru formu üzerinden yapılacak.

Başvuruların ardından görevlendirmeler yapılacak ancak yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilecek.

Görevlendirmesi yapılan öğretmenlerden ise istenilen belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmesi istenecek.

İşte ücretli öğretmenlik için istenen belgeler:

Başvuru Formu

Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi

Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi

Kimlik Kartı Fotokopisi

Sabıka Kaydı

KPSS Sonuç Belgesi

Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi

Fotokopisi,

Kurs/Seminer Belgesi

Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.