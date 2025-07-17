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 | Erdem Avsar

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı şartları neler?

Yeni eğitim dönemi öncesi ücretli öğretmenlik yapmak isteyen adaylar başvuru tarihlerine ve başvuru şartlarına odaklandı.

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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı şartları neler?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 19:11

Milli Bakanlığı tarafından yeni eğitim döneminin 8 Eylül Pazartesi günü başlayacağının açıklanmasının ardından ücretli yapmak isteyen adaylar da gözlerini sürece çevirdi.

Ücretli öğretmenlik başvurularının başlayacağı tarih ve şartları da bu kapsamda merak konusu oldu.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı şartları neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İl ve ilçelere göre ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri değişiklik gösteriyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi ve detaylar için öğretmen adaylarının, başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması gerekmektedir.

Başvurular ise e-Devlet üzerinden ve online ön başvuru formu üzerinden yapılacak.

Başvuruların ardından görevlendirmeler yapılacak ancak yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilecek.

Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı şartları neler?

Görevlendirmesi yapılan öğretmenlerden ise istenilen belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmesi istenecek.

İşte ücretli öğretmenlik için istenen belgeler:

  • Başvuru Formu
  • Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi
  • Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi
  • Kimlik Kartı Fotokopisi
  • Sabıka Kaydı
  • KPSS Sonuç Belgesi
  • Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi
  • Fotokopisi,
  • Kurs/Seminer Belgesi
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.

Sıkça Sorulan Sorular

Ücretli öğretmen maaşı ne kadar?
Ücretli öğretmen saat ücreti 2025 yılında 119 TL‘ye yükselmiştir.
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