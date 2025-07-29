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 | Hüseyin Bahcivan

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? İl Milli Eğitim Müdürlükleri açıklama yapmaya başladı

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuruları gündeme geldi. Adayların gözü İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden gelecek olan açıklamaya çevrildi. Adaylar tarafından ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman olduğu merak ediliyor.

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Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? İl Milli Eğitim Müdürlükleri açıklama yapmaya başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:28

Binlerce öğretmen adayı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim döneminin yakınlaşmasıyla birlikte ücretli başvuruları araştırılmaya başlandı.

Genel olarak temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvurularında , ve gibi büyük şehirler gündeme geldi.

Adaylar tarafından ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? İl Milli Eğitim Müdürlükleri açıklama yapmaya başladı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

Ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak temmuz-ağustos ayları arasında gerçekleştiriliyor. Bu dönemlerde öğretmen adayların başvurmak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerini takip etmeleri gerekiyor.

İstanbul Beyoğlu ilçesinde ücretli öğretmenlik başvurularının 7 Temmuz 2025 tarihinde başladığı açıklandı. Şırnak'ta ise 21 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? İl Milli Eğitim Müdürlükleri açıklama yapmaya başladı

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvurularının sonuçları da ne zaman açıklanacağı il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne göre değişiklik gösteriyor.

Sonuçları öğrenmek için adayların başvurduğu müdürlüklerin resmi sayfasını takip etmeleri gerekiyor. Genel olarak SMS ile de adaylara bilgilendirme yapılabiliyor.

ETİKETLER
#öğretmenlik
#başvuru tarihleri
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#Ücretli Öğretmenlik
#İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#Aktüel
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