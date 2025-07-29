Ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman 2025? İl Milli Eğitim Müdürlükleri açıklama yapmaya başladı

Binlerce öğretmen adayı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim döneminin yakınlaşmasıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuruları araştırılmaya başlandı.

Genel olarak temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirilen ücretli öğretmenlik başvurularında İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler gündeme geldi.

Adaylar tarafından ücretli öğretmenlik başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

Ücretli öğretmenlik başvuruları il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak temmuz-ağustos ayları arasında gerçekleştiriliyor. Bu dönemlerde öğretmen adayların başvurmak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerini takip etmeleri gerekiyor.

İstanbul Beyoğlu ilçesinde ücretli öğretmenlik başvurularının 7 Temmuz 2025 tarihinde başladığı açıklandı. Şırnak'ta ise 21 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ücretli öğretmenlik başvurularının sonuçları da ne zaman açıklanacağı il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne göre değişiklik gösteriyor.

Sonuçları öğrenmek için adayların başvurduğu müdürlüklerin resmi sayfasını takip etmeleri gerekiyor. Genel olarak SMS ile de adaylara bilgilendirme yapılabiliyor.