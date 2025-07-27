Öğretmen atamalarını bekleyen ya da atanamamış öğretmen adayları ücretli öğretmenlik için şartları ve başvuruları merak ediyor.

Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nereden nasıl yapılır, aranan şartlar neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN?

Her yıl temmuz ve ağustos aylarında ücretli öğretmenlik başvuruları alınır.

Ancak başvuru tarihleri ilçeden ilçeye farklılık gösterebilir.

Adayların başvuru yapmak istedikleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerini takip etmeleri önemli.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.