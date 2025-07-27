İstanbul
Öğretmen atamalarını bekleyen ya da atanamamış öğretmen adayları ücretli öğretmenlik için şartları ve başvuruları merak ediyor.
Peki, ücretli öğretmenlik başvurusu nereden nasıl yapılır, aranan şartlar neler?
Her yıl temmuz ve ağustos aylarında ücretli öğretmenlik başvuruları alınır.
Ancak başvuru tarihleri ilçeden ilçeye farklılık gösterebilir.
Adayların başvuru yapmak istedikleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerini takip etmeleri önemli.
Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.