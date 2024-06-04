Ücretli poşet uygulaması ile 7 milyar TL tasarruf sağlandığı açıklandı

04 Haziran 2024 20:33 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 17:16

Teknoloji ve çevre bilincini harmanlayan Türk öğrenciler, atıklardan kıyafet geliştirdi

Teknoloji ve çevre bilincini harmanlayan Türk öğrenciler, atıklardan kıyafet geliştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, plastik poşetlerin ücretli hale getirilmesiyle elde edilen tasarrufu açıkladı.

Bakan Özhaseki'nin verdiği bilgilere göre, bu uygulama sayesinde 1 milyon tondan fazla plastik atığın oluşumu engellendi.

Ayrıca, 41 bin 881 ton sera gazı emisyonu önlendi.

Uygulamanın ülke ekonomisine katkısı büyük oldu; tam 7 milyar TL tasarruf sağlandı.

Özhaseki, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için bu tür adımların önemine dikkat çekti.