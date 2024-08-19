Ücretsiz BUSMEK YKS hazırlık kurslarının başvuru tarihleri açıklandı

19 Ağustos 2024 16:19 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:28

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala üniversite sınavına girecek olan öğrenciler şimdiden hazırlık yapmaya başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS öğrencilerine yönelik ücretsiz sunulan BUSMEK kurslarının başvuru tarihleri açıklandı.

ÜCRETSİZ BUSMEK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak Bursalı öğrencilere sunulan BUSMEK'in YKS hazırlık kurslarının başvuruları 19 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

BUSMEK'in resmi internet sitesi üzerinden öğrenciler bu tarihlerde kurslara başvuru yapabilecek.

BUSMEK DERSLERİ NE ZAMAN?

BUSMEK Sınava Hazırlık Merkezleri'nde yapılacak olan dersler Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00-16.00 saatleri arasında verilecek.

2 haftalık periyotlarla Cuma günleri ise öğrencilere deneme sınavı yapılacak.

BUSMEK YKS KURSLARI NEREDE YAPILACAK?

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre Hürriyet, Vakıf, Osmangazi, Mustafakemalpaşa ve Karacabey bölgelerinde bulunan merkezlerde yapılacak.