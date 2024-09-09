Üçüncü Binyıl Akademi, ileri teknoloji AR-GE laboratuvarını açtı

09 Eylül 2024 18:54 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:58

Üçüncü Binyıl Akademi, teori ve pratiği bir araya getirdiği eşi benzeri olmayan AR-GE Laboratuvarı ile inovasyonun sınırlarını zorluyor. 10 Adet Endüstriyel CNC Makinesi ve 11 Adet Robottan oluşan bu benzersiz laboratuvar ile mühendislik eğitimlerinde program ve makine başında öğrenilen operatörlük eğitimi Üçüncü Binyıl Akademi’nin Kadıköy’deki AR-GE Laboratuvarı’nda bir araya geldi! Laboratuvar 9 Eylül Pazartesi günü yapılan törenle hizmete açıldı.

Üçüncü Binyıl Akademi, mühendislik eğitimlerinde ve ileri teknolojilerde çığır açacak yeni AR-GE Laboratuvarının açılışını yaptı. 10 adet endüstriyel CNC makinesi ve 11 adet robot ile donatılmış olan bu benzersiz laboratuvar inovasyonun sınırlarını zorlamayı hedefliyor. Laboratuvarın ana amacı mühendislik eğitimlerinde hiç yapılmamış şekilde; program ve makine başında öğrenilen operatörlük eğitimini bir araya getirmek. Alanının en iyisi olan eğitmenlerle verilen eğitim sonrası öğrencilere uluslararası geçerliliği olan sertifika verilecek.

&LDQUO;GELECEĞİN PROJELERİNİ BUGÜNDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ'

Üçüncü Binyıl Akademi Kurucu Müdürü Murat Üstüntaş, “Amacımız, mühendislik eğitimlerinde operatörlük eğitimini program ve makine başında öğrenme ile birleştirerek, öğrencilere eşsiz bir deneyim sunmak. Aynı zamanda, ileri teknolojilerde araştırma ve geliştirme çalışmalarına ev sahipliği yaparak, geleceğin projelerini bugünden şekillendiriyoruz. Bu kapsamda AR-GE Laboratuvarımızda,100’e yakın makine, yazılım, mekatronik, mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarında yetkin mühendis ve teknik danışmanlardan oluşan bir kadromuz var” dedi.

AR-GE LABORATUVARI EKİPMANLARI VE EĞİTİMLER

Laboratuvar, plastik enjeksiyon makinesi, CNC freze, CNC torna, CNC dalma erezyon, CNC tel erezyon, CNC lazer, CNC abkant makineleri ve 3D yazıcılar gibi çeşitli ileri teknoloji ekipmanları ile donatıldı. Bu ekipmanlar sayesinde öğrenciler, Solidworks, Siemens NX, Catia, Powermill ve Solidcam gibi programlarla oluşturulan tasarımları üretime alarak, makine başında uygulamalı eğitim alacaklar.

Kurucu Müdür Murat Üstüntaş, “Öğrencilerimize, endüstriyel otomasyonun geleceğini şekillendiren yapay zeka destekli karanlık fabrikalarda, üretim süreçlerini insan müdahalesine gerek kalmadan optimize etmeyi öğretiyoruz. Ayrıca, robot köpeklerimiz ve dronelarımız ile keşif, gözetleme, tehlike tespiti ve lojistik destek gibi kritik görevleri nasıl yerine getirdiğimizi ayrıntılı olarak anlatıyoruz,” diye ekledi.

İLERİ TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Laboratuvar ayrıca, 3D tarayıcılar ve İKA’lar (İnsansız Kara Araçları) ile donatılmış olup, tersine mühendislik ve otonom karar alma süreçlerini de kapsıyor. Bu sayede, öğrencilerinhem teorik hem de pratik bilgi edinerek, yetiştiğine dikkat çeken Üstüntaş, “Laboratuvarımızda, plastik enjeksiyon makinesi ile Solidworks, Siemens NX ve Catia içerisinde çizimi ve hesaplamaları tamamlanmış kalıpları üretime alıyor ve öğrencilerimize makine başında üretimin nasıl yapıldığını anlatıyoruz. CNC freze makinesi ile piyasada ileri gelen Powermill, Solidcam programlar ile oluşturulmuş CAM datalarını 2.5, 3, 4, 5 eksende nasıl üretileceğini makine başında uygulamalı olarak anlatıyoruz,” dedi.

GELECEĞİN PROJELERİ

Üçüncü Binyıl Akademi’nin AR-GE Laboratuvarı, yaratıcılık, teknoloji ve bilimi bir araya getirerek, Türkiye’yi ve dünyayı dönüştürecek yeniliklere imza atmayı hedefliyor. Üstüntaş, “Bu laboratuvar, öğrencilerimize sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik deneyim kazandırarak, onları geleceğin mühendisleri olarak yetiştiriyor. Amacımız, ülkemizi ve dünyayı dönüştürecek projelere imza atmak,” diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ BİNYIL AKADEMİ HAKKINDA

Üçüncü Binyıl Akademi, mühendislik ve teknoloji eğitimlerinde öncü bir kurum olarak, öğrencilerine en son teknolojilerle donatılmış bir eğitim ortamı sunuyor. Akademi, mühendislik eğitimlerinde operatörlük eğitimini program ve makine başında öğrenme ile birleştirerek, öğrencilere eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, ileri teknolojilerde araştırma ve geliştirme çalışmalarına ev sahipliği yaparak, geleceğin projelerini bugünden şekillendirmektedir.