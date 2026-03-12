Ucuz telefon dönemi kapanıyor: Bellek maliyetleri hızla yükseliyor

2026 yılı baz alınarak yapılan analizde, 200 dolar altı giriş seviyesi bir akıllı telefonda kullanılan 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB eMMC depolama bileşenlerinin toplam maliyet içindeki payı yüzde 43’e ulaştı. Bu oran bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 25 artış anlamına geliyor.

Daha çarpıcı olan ise ikinci çeyrek tahmini. Aynı kategoride bellek maliyetinin toplam üretim maliyetindeki payının yüzde 54 seviyesine çıkması bekleniyor. Yani neredeyse telefon maliyetinin yarısı yalnızca bellekten oluşacak.