Ucuz telefon dönemi kapanıyor: Bellek maliyetleri hızla yükseliyor

Yapay zekâ talebinin tetiklediği bellek krizi akıllı telefon sektörünü de vurdu. RAM ve depolama maliyetleri hızla artarken, özellikle giriş seviyesi telefonlarda fiyatların ciddi şekilde yükselmesi bekleniyor.
Akıllı telefon pazarında yıllardır süren “ucuz cihaz” dönemi yavaş yavaş sona eriyor gibi görünüyor. Yapılan son pazar araştırmaları, özellikle RAM ve NAND bellek üretim maliyetlerindeki sert artışın telefon fiyatlarını yukarı çektiğini ortaya koyuyor. Üstelik bu artıştan en fazla etkilenen segment ise giriş seviyesi modeller.
Bir dönem 100 doların altına kadar düşen akıllı telefon fiyatları, artan üretim maliyetleri nedeniyle artık ulaşılması zor bir seviyeye dönüşebilir.
Araştırmalara göre mobil RAM maliyetleri yüzde 50, NAND depolama maliyetleri ise yüzde 90’a kadar artmış durumda. Bu iki bileşen, telefonların toplam üretim maliyetinde giderek daha büyük bir pay kaplıyor.
2026 yılı baz alınarak yapılan analizde, 200 dolar altı giriş seviyesi bir akıllı telefonda kullanılan 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB eMMC depolama bileşenlerinin toplam maliyet içindeki payı yüzde 43’e ulaştı. Bu oran bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 25 artış anlamına geliyor.
Daha çarpıcı olan ise ikinci çeyrek tahmini. Aynı kategoride bellek maliyetinin toplam üretim maliyetindeki payının yüzde 54 seviyesine çıkması bekleniyor. Yani neredeyse telefon maliyetinin yarısı yalnızca bellekten oluşacak.
Artış yalnızca giriş seviyesinde değil. Orta ve üst segment telefonlar da bu yükselişten payını alıyor.
Orta segmentte ortalama bir modelde kullanılan 8GB LPDDR5X RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama için maliyet oranı 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 25 seviyesindeyken, ikinci çeyrekte yüzde 36’ya yükseliyor.
Premium modellerde ise tablo daha da dikkat çekici. Ortalama bir amiral gemisi cihazda yer alan 16GB LPDDR5X HKMG RAM ve 512GB UFS 4.1 depolama maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payı ilk çeyrekte yüzde 30 iken, ikinci çeyrekte yüzde 41 seviyesine çıkıyor.
Üstelik sektör kaynakları yalnızca bellek değil, 2nm üretim sürecinin de önümüzdeki dönemde maliyetleri daha da artırabileceğini söylüyor.
Artan maliyetler doğrudan satış fiyatlarına yansıyacak gibi görünüyor. Araştırmalara göre giriş seviyesindeki bir akıllı telefonun fiyatında yaklaşık 30 dolar civarında artış yaşanabilir.Bu da bir dönem pazarı domine eden 100 dolar altı telefonların artık neredeyse imkânsız hale gelmesi anlamına geliyor.