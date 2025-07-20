Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

UD Leiria Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran UD Leiria Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe bugün Portekiz ikinci lig ekiplerinden UD Leiria ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından UD Leiria - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak edilmeye başlandı. Karşılaşmada John Duran'ın oynayıp oynamayacağı taraftarların gündeminde yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
UD Leiria Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran UD Leiria Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 18:29

yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Portekiz kampı kapsamında ilk hazırlık maçında Portimonense karşısında çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 galibiyet ile ayrılmıştı.

Bugün ise Fenerbahçe, Portekiz ekibi UD Leiria ile oynayacak. Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak karşılaşmanın başlamasına saatler kala, taraftarlar UD Leiria - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırmaya başladı. Ayrıca taraftarlar sarı-lacivertlilerin yeni transferi John Duran'ın maçta oynayıp oynamayacağını da merak ediyor.

UD Leiria Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran UD Leiria Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

JOHN DURAN UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolombiyalı yıldız futbolcu John Duran'ın UD Leiria - Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı, teknik direktör 'nun kararına doğrultusunda belli olacak.

John Duran sarı-lacivertlilerin Portekiz kampına kısa bir süre önce katılmıştı. Takımla sadece 2 idmana çıkan yıldız futbolcunun karşılaşmada oynamayacağı tahmin ediliyor.

UD Leiria Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran UD Leiria Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Kamp kadrosunda yer alan İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve kamp kadrosuna alınmayan Talisca'da, UD Leiria hazırlık maçında oynamayacak. Portekiz ekibi ise tam kadro sahaya çıkacak.

UD Leiria Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran UD Leiria Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

UD Leiria - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Oosterwolde, Archie Brown, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Mert Müldür, Szymanski, İrfan, En Nesyri

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroyu tamamen değiştirerek yedek oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Portimonense hazırlık maçının ikinci yarısında Mourinho, Amrabat haricinde bütün oyuncuları değiştirmişti.

ETİKETLER
#jose mourinho
#hazırlık maçı
#Fenerbahçe
#Ud Leiria
#John Duran
#Portekiz Kampı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.