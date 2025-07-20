UD Leiria Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11! John Duran UD Leiria Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Portekiz kampında son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Portekiz kampı kapsamında ilk hazırlık maçında Portimonense karşısında çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 galibiyet ile ayrılmıştı.

Bugün ise Fenerbahçe, Portekiz ekibi UD Leiria ile hazırlık maçı oynayacak. Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak karşılaşmanın başlamasına saatler kala, taraftarlar UD Leiria - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırmaya başladı. Ayrıca taraftarlar sarı-lacivertlilerin yeni transferi John Duran'ın maçta oynayıp oynamayacağını da merak ediyor.

JOHN DURAN UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolombiyalı yıldız futbolcu John Duran'ın UD Leiria - Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına doğrultusunda belli olacak.

John Duran sarı-lacivertlilerin Portekiz kampına kısa bir süre önce katılmıştı. Takımla sadece 2 idmana çıkan yıldız futbolcunun karşılaşmada oynamayacağı tahmin ediliyor.

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 4 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Kamp kadrosunda yer alan İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde oynanan Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ve kamp kadrosuna alınmayan Talisca'da, UD Leiria hazırlık maçında oynamayacak. Portekiz ekibi ise tam kadro sahaya çıkacak.

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

UD Leiria - Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Oosterwolde, Archie Brown, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Mert Müldür, Szymanski, İrfan, En Nesyri

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroyu tamamen değiştirerek yedek oyunculara forma şansı vermesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Portimonense hazırlık maçının ikinci yarısında Mourinho, Amrabat haricinde bütün oyuncuları değiştirmişti.