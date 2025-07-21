UD Leiria Fenerbahçe maç sonucu kaç kaç? 2’de 2 yaptı

İstanbul
Fenerbahçe, Portekiz'in ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile kozlarını paylaştı.
Portekiz'deki ikinci hazırlık maçında, Jose Mourinho'nun öğrencileri rakiplerini 2-0’la geçti.
Sarı lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri, 56. dakikada Vitor kendi kalesine atarken, 90+3'te İrfan Can Kahveci skoru belirleyen isim oldu.
Fenerbahçe Portekiz’deki ilk hazırlık maçında Portimonense'yi Szymanski'nin golleriyle 2-1 mağlup etmişti.
Mourinho'nun sahaya sürdüğü ilk 11 ise şöyleydi:
Livakovic, Mert Müldür, Diego Carlos, Oosterwolde, Brown, Bartuğ, Fred, Cengiz, Szymanski, Oğuz, En-Nesyri