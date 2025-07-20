UD Leiria Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu için takımların hazırlıkları son sürat devam ediyor. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Portekiz'de ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki sarı-lacivertliler mücadelede Portekiz 2. Lig ekiplerinden UD Leiria ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar tarafından UD Leiria - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Portekiz'in Albufeira şehrinde bulunan Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak olan UD Leiria - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar toplam 2 maça çıktı. Bu karşılaşmaların ilki Fatih Karagümrük ile oynandı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük karşısında 2-2 beraberlik ile ayrıldı. İkinci mücadele ise Portekiz ekibi Portimonense ile gerçekleşti. Fenerbahçe, Portimonense karşısında 2-1 sahadan galibiyet ile ayrıldı.

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadeleleri kapsamında oynanacak olan UD Leiria - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampı kapsamında oynayacağı diğer hazırlık maçları ise şöyle:

23 Temmuz

Al Ittihad - Fenerbahçe

26 Temmuz

Benfica - Fenerbahçe

30 Temmuz

Fenerbahçe - Lazio

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UD Leiria - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.