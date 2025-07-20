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 | Hüseyin Bahcivan

UD Leiria Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına geri sayım başladı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Portekiz kampı kapsamında bugün ikinci hazırlık maçına çıkacak. UD Leiria ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerin maçına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından UD Leiria - Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

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UD Leiria Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına geri sayım başladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 19:01

'in 2025-2026 sezonu için takımların hazırlıkları son sürat devam ediyor. , yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün 'de ikinci hazırlık maçına çıkacak.

Teknik direktör Jose Mourinho liderliğindeki sarı-lacivertliler mücadelede Portekiz 2. Lig ekiplerinden UD Leiria ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar tarafından UD Leiria - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

UD Leiria Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına geri sayım başladı

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE İZLENİR?

Portekiz'in Albufeira şehrinde bulunan Estadio Municipal de Albufeira'da oynanacak olan UD Leiria - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında şu ana kadar toplam 2 maça çıktı. Bu karşılaşmaların ilki Fatih Karagümrük ile oynandı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin, Fatih Karagümrük karşısında 2-2 beraberlik ile ayrıldı. İkinci mücadele ise Portekiz ekibi Portimonense ile gerçekleşti. Fenerbahçe, Portimonense karşısında 2-1 sahadan galibiyet ile ayrıldı.

UD Leiria Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına geri sayım başladı

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hazırlık mücadeleleri kapsamında oynanacak olan UD Leiria - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampı kapsamında oynayacağı diğer hazırlık maçları ise şöyle:

23 Temmuz

  • Al Ittihad - Fenerbahçe

26 Temmuz

  • Benfica - Fenerbahçe

30 Temmuz

  • Fenerbahçe - Lazio
UD Leiria Fenerbahçe maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Hazırlık maçına geri sayım başladı

UD LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

UD Leiria - Fenerbahçe maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

ETİKETLER
#trendyol süper lig
#portekiz
#hazırlık maçı
#s sport plus
#Fenerbahçe
#Ud Leiria
#Aktüel
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