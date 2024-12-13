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UEFA Avrupa Ligi ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
13 Aralık 2024 08:30 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 08:31
UEFA Avrupa Ligi ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yapıldı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Rams Başakşehir'in haftayı tamamlamasının ardından yeni ülke puanları belli oldu.

UEFA​ ülkeler sıralaması oynanan maçların ardından güncellenmeye devam ediyor. Avrupa Ligi’nde Galatasaray​, Malmö deplasmanda berabere kalırken bir diğer temsilcimiz Beşiktaş​ ise Bodo/Glimt karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 

UEFA AVRUPA LİGİ ÜLKE PUANI SIRALAMASI NASIL, TÜRKİYE​ KAÇINCI SIRADA?

Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri, Avrupa’da mücadele eden takımlarımızın aldığı sonuçlara bağlı olarak değişiyor. Son güncellemelerle birlikte Türkiye’nin puan sıralamasındaki yeri belli oldu.

UEFA 2024-2025 ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? - 1. Resim

UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde;

10- Türkiye / 40.100  
9- Çekya / 41.850  
8- Belçika / 50.200 
7- Portekiz / 56,691  
6- Hollanda / 59.566 
5- Fransa / 64.655 
4- Almanya / 78.035 
3- İspanya / 81.168 
2- İtalya / 86.106  
1- İngiltere / 98.249  

UEFA 2024-2025 ülke puanı sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? - 2. Resim

UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarına katılan takımların elde ettiği başarılarla belirleniyor. Ülke puanı sıralaması, Türkiye’nin Avrupa’ya göndereceği takım sayısını ve kulüplerimizin turnuvalara hangi aşamadan başlayacağını etkiliyor. Bu nedenle alınan her puan, hem kulüpler hem de ülke için büyük bir öneme sahip.

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Kaynak: TGRT Haber
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