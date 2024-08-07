UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak Trabzonspor ve Rapid Wien maçının hakemi belli oldu

07 Ağustos 2024 11:18 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 11:43

Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

Son dakika | Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ve Rapid Wien 8 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın hakemi taraftarlar tarafından merak ediliyor.

TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Trabzonspor-Rapid Wien maçını Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Estonyalı hakemin yardımcılığını ise Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

HAKEM KRİSTO TOHVER'İN TRABZONSPOR KARNESİ

Estonyalı 43 yaşındaki hakem kariyeri boyunca Türk takımlarından 1 A Milli Takım, 4 Türkiye U17, 1 Türkiye U21, 1 Başakşehir ve 1 Beşiktaş maçını yönetti.

Trabzonspor'un ise hiçbir maçını yönetmedi.

2023-2024 sezonunda Kristo Tohver'in yönettiği maçlar ise şöyle:

UEFA Avrupa Ligi - 1

UEFA Konferans Ligi - 1

UEFA Avrupa Ligi Elemeleri - 1

Premium Liiga - 12

U19 Eliitliga Meistriliiga Playoffs - 1

Eesti Karikas - 1