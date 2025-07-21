UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Shakthar Donetsk'i yenerse kimle karşılaşacak? Beşiktaş'ın 3. ön eleme turu rakibi belli oldu

Avrupa'nın en prestijli 2. futbol organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'ne temsilcimiz Beşiktaş bu sezon 2. eleme turundan katılacak. Siyah-beyazlılar, 2. eleme turunda Arda Turan'ın başında olduğu Ukrayna takımı Shakthar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların Shakthar Donetsk'i yenmesi durumunda kimle karşılaşacağı belli oldu.

BEŞİKTAŞ SHAKTHAR DONETSK'İ YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

UEFA tarafından bugün İsviçre'nin Nyon kentinde Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından 3. eleme turu karşılaşmaları netlik kazandı. Beşiktaş, Shakthar Donetsk'i yenerse 3. ön eleme turunda Rangers - Panathinaikos eşleşmesinin mağlubu ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ SHAKTHAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nin 2. ön eleme turu kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Shakthar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre 24 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Beşiktaş'ın Shakthar Donetsk'i yenmesi durumunda 3. ön eleme turu maçı ise 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.