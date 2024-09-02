UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçlarının ne zaman oynanacağı açıklandı

02 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:47

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan takımlarımızdan Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

UEFA tarafından yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı da açıklandı.

Taraftarlar Fenerbahçe'nin ilk Avrupa maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından 30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan kura çekimine göre sarı-lacivertliler, Union Saint Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Lyon, Midjtylland ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmalar 26 Eylül 2024- 30 Ocak 2025 tarihleri arasında oynanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

26 Eylül 2024 Fenerbahçe - Union Saint Gilloise

3 Ekim 2024 Twente - Fenerbahçe (Deplasman)

24 Ekim 2024 Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Fenerbahçe (Deplasman)

28 Kasım 2024 Slavia Prag - Fenerbahçe (Deplasman)

11 Aralık 2024 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025 Midtjylland - Fenerbahçe (Deplasman)

FENERBAHÇE'NİN İLK AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

2024-2025 sezonunda sarı-lacivertliler 26 Eylül 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçına Union Saint Gilloise karşısında çıkacak.

Karşılaşma Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.45'de oynanacak.