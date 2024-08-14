UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimleri 28 Ağustos tarihinde yapılacak

14 Ağustos 2024 10:25 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 10:34

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak Trabzonspor ve Rapid Wien maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kapsamında oynanacak Trabzonspor ve Rapid Wien maçının hakemi belli oldu

UEFA tarafından değiştirilen yeni sisteme göre artık UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenen takımlar direkt olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanıyor.

Bu sayede temsilcimiz Fenerbahçe play-off turu oynamadan direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP AŞAMASI KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimleri 28 Ağustos tarihinde yapılacak.

Kura çekimlerinin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

2024-2025 sezonunun UEFA Avrupa Ligi lig aşaması yani grup aşamasın 25 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.