UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in rakipleri belli olacak

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in muhtemel rakipleri de belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna çıkacak Fenerbahçe'nin lig yolunda yer alacağı Devler Ligi kura çekimi, Türkiye saati ile 13.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası ise yine Türkiye saati ile 14.00'te gerçekleştirilecek.

Beşiktaş'ın, Shakhtar Donetsk'i elemesi durumunda muhtemel rakibi bu kurada belirlenecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir'in mücadele edeceği 3. eleme turu kurası, Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak.