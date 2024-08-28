UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak

28 Ağustos 2024 08:47 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:02

2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor

2024 UEFA ülke puanı sıralamasında son duruma göre Türkiye, 10. sırada devam ediyor

Yeni sezonda farklı bir formatta düzenlenecek olan UEFA Avrupa ligi için geri sayım başladı.

28 Ağustos tarihi itibariyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti.

Taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nin kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı ve maçların ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 sezonunun kura çekimleri 29-30 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi maçları 25 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 30 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Maçların günü ve saati ise aynı şehirlerde oynayan takımlarla takvim çakışması olmaması için 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacak.

Detaylı maç takvimi ise şöyle:

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

UEFA AVRUPA LİGİ NASIL OLACAK?

UEFA'nın yeni formatına göre Avrupa Ligi'nde takımlar 4'er torbaya ayrılacak.

Birinciden başlayıp dördüncüye doğru devam eden kura çekimlerinde takımlar her torbadan 2'şer rakiple eşleşecek.