UEFA Avrupa Ligi maçları 25 Eylül tarihinde başlayacak

20 Eylül 2024 17:03 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 17:43

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi maçlarının ne zaman başlayacağı gündem oldu. Temsilcilerimizden ilk olarak Galatasaray'ın PAOK karşısına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi​'nde ülkemizi bu sezon temsil edecek olan Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​'ın maçlarının başlamasına sayılı günler kaldı.

Temsilcilerimiz arasından ilk olarak sarı kırmızılı takımın mücadele edeceği organizasyonun ne zaman başlayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk karşılaşmaları 25 Eylül Çarşamba günü AZ-Elfsborg ve Bodo/Glimt-Porto arasında saat 19.45'te oynanacak.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk olarak 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de PAOK​ ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılıların tüm maçlarının tarihleri ise şöyle:

25 Eylül 2024 Galatasaray - PAOK

3 Ekim 2024 Riga Skola - Galatasaray

23 Ekim 2024 Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım 2024 Galatasaray - Tottenham

28 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık 2024 Malmö - Galatasaray

21 Ocak 2025 Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak 2025 Ajax - Galatasaray

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe ilk Avrupa Ligi maçına 26 Eylül 2024 tarihinde Union Saint Gilloise karşısında çıkacak.

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak olan karşılaşma 19.45'te başlayacak.

26 Eylül 2024 Fenerbahçe - Union Saint Gilloise

3 Ekim 2024 Twente - Fenerbahçe (Deplasman)

24 Ekim 2024 Fenerbahçe - Manchester United

7 Kasım 2024 AZ Alkmaar - Fenerbahçe (Deplasman)

28 Kasım 2024 Slavia Prag - Fenerbahçe (Deplasman)

11 Aralık 2024 Fenerbahçe - Athletic Bilbao

23 Ocak 2025 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak 2025 Midtjylland - Fenerbahçe (Deplasman)

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ilk maçını diğer temsilcilerimizden farklı olarak Ajax ile 26 Eylül saat 22.00'de deplasmanda oynayacak.