UEFA Avrupa Ligi maçları yarın oynanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:12

UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde mücadeleler sürüyor. Tüm dünyanın yakından takip ettiği liglerde oynanacak olan maçların saati ve günleri de belirlendi. Futbolseverler bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı, yok mu araştırmaya başladı.

Avrupa Ligi​'nde 2024-2025 sezonu yarın itibarıyla başlıyor. Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş​, Fenerbahçe​ ve Galatasaray​'ın Avrupa Ligi maçları heyecanla bekleniyor. Yeni formatı ile 36 takımın mücadele edeceği ligde ilk 8'e girmeyi başaran takımlar son 16 turunda yarışacak. BUGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI VAR MI? 24 Eylül 2024 Salı günü Şampiyonlar Ligi maçı bulunmuyor. Avrupa Ligi'nde karşılaşmalar 25 Eylül günü başlayacak. Türkiye'^den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı ligde Hollanda'dan 3, Almanya, Belçika, Çekya, Fransa, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Portekiz ve Yunanistan'dan ikişer, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, İsrail, Letonya, Norveç, Romanya, İskoçya ve Ukrayna'dan birer takım mücadele edecek. GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ​ MAÇI NE ZAMAN? Ligde Galatasaray – PAOK mücadelesi 25 Eylül günü 22.00'da başlayacak ve TRT 1, CBC Sport ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe – St.Gilloise müsabakası ise 26 Eylül günü 19.45'te başlayacak. İzlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından canlı takip edebilecek. 26 Eylül günü oynanacak bir diğer maç ise Ajax – Beşiktaş arasında olacak. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan müsabaka 22.00'da başlıyor. AVRUPA LİGİ YENİ FORMATI NASIL? Yeni formata göre 36 takım mücadele ederken 8 karşılaşma sonucunda ilk 8'e girenler son 16 turunda yarışacak. 9 ve 24. sırada olan 16 takım ise çift maçlı eleme ile son 16 turuna çıkmak için yarışacak. İlk 24'ün dışında olan takımlar veda etmiş olacak. 2024 AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 1. maçlar 25 - 26 Eylül'de oynanırken 2. maçlar 3 Ekim'de oynanacak. Ligde 3. karşılaşmalar 24 Ekim, 4. maçlar 7 Kasım, 5. maçlar 28 Kasım, 6. maçlar 12 Aralık, 7. maçlar 23 Ocak ve 8. karşılaşmalar 30 Ocak tarihinde oynanacak. Play off turu 13 - 20 Şubat aralığında gerçekleşecek ve son 16 turu müsabakaları 6 - 13 Mart aralığında olacak. Ligde çeyrek finaller 10 - 17 Nisan, yarı finaller 1 - 8 Mayıs tarihlerinde olurken final karşılaşması 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek. İlgili Haberler Fenerbahçe'ye Osayi-Samuel müjdesi! Hakem Benoit Bastien'in yönettiği Fenerbahçe maçlarının istatistikleri