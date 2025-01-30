UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri nasıl olacak? İlk kez uygulanacak

30 Ocak 2025 21:29 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 21:29

UEFA Avrupa Ligi play-off eşleşmeleri 2025 merakla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı, 9 ila 24'üncü sıradaki takımların kendi aralarında eşleşmesiyle başlayacak. Lig aşamasını ilk 8'de bitirenler doğrudan son 16'ya yükselecekken, geri kalan 16 takım Şubat ayında play-off maçları oynayacak. Bu maçlar, 13-20 Şubat arasında gerçekleşecek ve seri başı takımlar, rövanşları kendi sahalarında oynayacak. Türk takımları için bu akşam oynanacak maçlar, play-off eşleşmelerini belirleyecek; Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile derbi maçına çıkabilir.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri, bugün oynanacak karşılaşmaların ardından netleşecek. 9 ile 24'üncü sıradaki takımlar, bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri, lig aşamasını 9 ila 24'üncü sırada bitiren takımlar arasında belirlenecek. Seri başı olan 9-16. sıralardaki takımlar, 17-24. sıralardaki takımlarla karşılaşacak.

Örneğin, 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla eşleşecek ve bu şekilde eşleşmeler devam edecek. Bu eşleşmelerde, aynı ülkeden takımlar ve lig aşamasında karşılaşmış olan rakiplerin yeniden eşleşmesi mümkün.

Play-off turu, tarihi bir eşleşmenin kapısını aralayabilir; özellikle Türk takımları için. Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş, play-off turunda birbirleriyle karşılaşma ihtimali taşıyor. Bu, Avrupa kupalarında ilk kez Türk derbisi heyecanını yaşatabilir. Lig aşamasının son maçlarının ardından, sıralamalar belirlenecek ve bu eşleşmeler netleşecek.

Galatasaray, Ajax'a konuk olacak ve bu maçı kazanırsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ancak maçı kaybeder veya berabere kalırsa, play-off turuna kalacak. Bu senaryoda, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir. Fenerbahçe, Midtjylland'i yenerse play-off biletini alacak, beraberlik durumunda ise diğer maç sonuçlarına bakılacak. Beşiktaş da Twente'ye karşı galibiyet arayacak; yenilgi durumunda Avrupa defteri kapanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ NE ZAMAN?

Play-off eşleşmeleri, 13 Şubat'ta başlayacak ve 20 Şubat'ta sona erecek. Bu tarihler arasında, iki ayaklı maçlar oynanacak. İlk maçlar seri başı olmayan takımların sahasında, rövanşlar ise seri başı takımların evinde gerçekleşecek.

Bu maçlar, Türk takımları için kritik olacak çünkü sadece ilk 24'e girenler play-off turunda mücadele edebilecek. Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu akşam oynayacakları maçlarla play-off bileti almayı hedefliyor. Galatasaray ise bir zaferle doğrudan son 16 turuna yükselebilir, aksi takdirde play-off turunda mücadele edecek.

Yeni format nedeniyle, play-off turuna kalamayan takımlar Konferans Ligi'ne devam edemeyecek. Bu, takımlar için Avrupa'daki sezonun son maçları olacak. Bu yüzden, play-off eşleşmeleri Avrupa kupalarındaki son şans anlamına geliyor.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Play-off kura çekimi, bugün oynanacak maçların ardından belirlenecek olan sıralamalara göre yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kuralar saat 15.00'ten itibaren çekilecek. Kura çekiminde, 9-16. sıralar seri başı olarak, 17-24. sıralar ile eşleştirilecek.

Kura çekimi, eşleşmelerin belirlenmesinin yanı sıra, hangi takımların hangi maçları evinde oynayacağını da belirleyecek. Seri başı takımların avantajı, rövanş maçlarını kendi sahalarında oynamaları olacak. Bu, eşleşmelerde kritik bir rol oynayabilir.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NASIL BELİRLENECEK?

Play-off eşleşmeleri, 9-16. sıraların seri başı olarak, 17-24. sıralarla eşleşmesiyle belirlenecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-off maçları, 13-20 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

GALATASARAY, FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Galatasaray, play-off turunda Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir.